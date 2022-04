Jessica PERRET

** Contact: perret.jessica@gmail.com**



*** Trilingue, dotée d'un fort esprit d'équipe et forte de mon expérience en management de projet, je suis attirée par les challenges dans un environnement innovant et international. ***



Diplômée d'un master 2 - International Master in Management - à EADA-Business School, à Barcelone, je suis actuellement Regional Sales Manager pour l'Espagne. Je développe et anime le réseau de distribution, je forme les équipes, je prépare le merchandising et met en place des journées techniques et des actions commerciales.



Par ailleurs, je suis diplômée de l'ESSEC BBA. J'ai aussi passé plus de 2 ans chez France Telecom Orange en tant que Chef de Projet junior. J'ai piloté le lancement d'un produit telecom destiné aux opérateurs mobiles mondiaux: depuis l'étude de marché jusqu'au suivi de l'activité après-vente.

De plus, j'ai été volontaire au Mexique, dans une association (MAMA A.C.) qui prend en charge les enfants des rues. Je les assistais pendant leurs cours et m'occupais des actualisations administratives de l'association.



Enfin, je suis trilingue: en espagnol, grâce à mon année passée au Mexique ainsi qu'à ma pratique quotidienne de la langue; et en anglais, grâce à mes années de travail chez Orange et le programme de master.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.



Mes compétences :

Sharepoint

Management de projet

Marketing