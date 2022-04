Jessica PIGNAUD

Infirmière passionnée par mon métier et par les relations humaines, j'aspire à une carrière orientée dans le secteur social et la prévention.

Suite à une expérience très enrichissante dans le milieu du handicap mental, je suis à la recherche d'un nouveau challenge professionnel.

Mon idéal serait de m'épanouir au sein d'une entreprise et d'y développer mes compétences en prévention.



Mes compétences :

Soins infirmiers

Ecoute

Relationnel

Responsable

Organisation