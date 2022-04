Jessica PIRBAY

GESTION DE PROJETS

- Organisation rigoureuse : gestion d’une dizaine d’études simultanément

- Réactivité et anticipation

- Orientée solutions



MAITRISE DES CHIFFRES

- Manipulation quotidienne de chiffres

- Qualité d’analyse et de synthèse



QUALITES RELATIONNELLES

- Esprit d’équipe

- A l’écoute des besoins

- Implication et disponibilité

- Enthousiasme et dynamisme



BONNE RELATION CLIENTELE/QUALITES COMMERCIALES



ANGLAIS COURANT (3 ans aux UK)