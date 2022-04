Jessica PLARD

Commercialisation de solutions d'impression et logiciels de gestion documentaire. Chargé de développer le porte feuille client. Aborder les entreprises importantes de mon secteur pour réaliser des audits sur les systèmes d'impression et sur la circulation du document dans l'entreprise. Prospection physique et téléphonique. Prise de rdv. Découverte du client et de ses besoins. Mise en place de l'offre. Négociation et conclusion. Secteur Orne, Mayenne.



Mes compétences :

Pain management