Jessica ROLAO

Psychologue de formation, j'ai acquis au cours de mon cursus une bonne maîtrise de la relation de conseil, des méthodes d'évaluation et d'accompagnement, et des outils et techniques adaptés aux situations et publics rencontrés.



Mon expérience en RH au sein d'un cabinet de recrutement m'a permis d'acquérir de nouveaux savoir faire ainsi que les compétences fondamentales liées au poste. Par ailleurs, j'ai pu développer une aisance relationnelle et gagner en réactivité.



Mon parcours, professionnel et personnel, m'a permis de faire murir mon projet professionnel. Aujourd'hui, je souhaite être psychologue du travail dans le domaine de l'évaluation et/ou de l'accompagnement des personnes dans leur problématique d'orientation professionnelle.





Mes compétences :

Evaluation psychométrique

Entretiens individuels et collectifs