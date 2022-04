Jessica SABATIER

Spécialiste des techniques du vide et des matériaux d'ici Septembre, je suis en recherche active d'un emploi. Ayant réaliser un DUT Mesures Physiques suivis d'une licence en alternance TechViMat, j'ai acquis une solide expérience pratique concernant mon domaine, mais également des connaissances théoriques.

Je suis capable de générer et contrôler un vide primaire et/ou secondaire par le biais des différentes technologies de pompes/vannes/brides/canalisations. J'ai expérimenté la technique PECVD en dépôt de DLC et ai été responsable d'un bâti de traitement durant mon alternance (au niveau de sa configuration).

J'ai pu découvrir un bon nombre de problème récurant, cherchant et trouvant des solutions de résolution.

Je suis dynamique, motivée et très enthousiaste à l'idée de faire part de mes compétences dans le domaine professionnel.



Mes compétences :

Traction

Microsoft Excel

Dynamique

Très bon relationnel

Esprit analytique

Contrôle non destructif (Ultrason ; magnétoscopie

Notion d'électronique et d'électricité

Lecture et compréhension de normes

Rigueur

Curiosité

Rédaction de cahiers de laboratoire

Esprit d'équipe

Autonomie

Rédaction de rapport d'essais

Microscope Electronique à Balayage

Notion d'Informatique

Création vide primaire et secondaire

Electrochimie

Tribologie

Microdureté

Détection de fuite par hélium dans enceinte à vide

Compression