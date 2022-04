Jessica SAJOUS

MÉDAILLÉE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS / DIPLÔMÉE JEUNE DIRIGEANTE (MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS) / MÉDAILLÉE DE BRONZE DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE



Formations :

-Gestion d'organisation sportive

-Événementiel

-Chargée de mission



Actuellement Assistante de Direction chez ESP CONSULTING - Centre d’Expertise du Sport et de la Performance.



Formation étudiante en Management des Organisations Sportives, j'ai pu effectuer de nombreuses missions dans ce domaine (Fédération Française de Judo : Championnats du monde, Tournois Internationaux, Grand Slam de Paris Bercy / Office Municipal des Sports d'Aix-en-Provence : Organisation du Cinquantenaire OMS, Organisation du Salon des Sports / Jeux de la Francophonie...).



Ancienne sportive en Pôle France, fascinée par les domaines de l'événementiel et de la gestion de structure sportive, je souhaite associer mes compétences et connaissances à ma passion pour le sport.





Me contacter : sajous.jessica@gmail.com



Mes compétences :

Sport

Événementiel sportif

Judo

Sphinx

Microsoft Office

Prezi

GANTT Project

Microsoft Project

MapInfo