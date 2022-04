Jessica SAND

Depuis des années j’aime réaliser des affiches , menus, grilles de tarifs, carte de visite et j’ai voulu en faire mon métier. C’est ainsi que cette année j’ai réussi mes études en Infographie et me suis également intéressée au Webdesign.



Passionnée, autonome et flexible je suis disponible de suite et souhaite faire parti d’une entreprise qui aura besoin de mes services en matière de graphisme.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Wordpress

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Prestashop