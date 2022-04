Jessica SANKI

Rigueur, organisation, adaptation au changement, disponibilité et ténacité sont mes principaux atouts.



Mon ouverture d'esprit ainsi que mon sens de l'écoute et du dialogue me permettent de travailler aisément en équipe et d'être force de proposition auprès des collaborateurs.



La pratique sportive intensive depuis plus de 20 ans de la gymnastique artistique d'abord puis du CrossFit actuellement (participation aux Championnats d'Europe) m'a permis de développer un caractère motivé et un esprit compétiteur dans un environnement humain



Mes compétences :

Hygiène et sécurité

Audit

Management de la qualité

Environnement et développement durable

Normes iso

Qualité

Management

Environnement

QHSE

QSE