Jessica TACLET

Le monde du travail étant plus formateur que la théorie d'un diplôme, je me sens apte à relever des défis en équipe ou seule et ma grande capacité d'adaptation m'a toujours aidé à être au meilleur de moi même peu importe la situation.



J'ai un diplôme en communication, mais je m'intéresse à tout ce qui touche la gastronomie, les voyages, la photographie et l'art en général.

Je ne reste pas accrochée à l'étiquette de mon diplôme, je suis ouverte à toutes propositions dans le milieu des ressources humaines, des services généraux, de l'assistanat et bien sûr de la communication.



Mes compétences :

Gestion de projets

Rédaction Web et support papier

Animation de réseaux

Conception de sites Internet

Evènementiels privés ou publics

Pack office

Réseaux sociaux

Indesign CS5

Photoshop CS5

Mac os x

Dreamwaver

Internet

Community management

Management