Jessica TORRES

Au cours de mes diverses expériences professionnelles en France et à l'étranger, j'ai développé mes compétences en langue, en technique de ventes et mes aptitudes en entretenir une relation de confiance avec mes clients et collaborateurs. J'ai la culture du résultat et les challenges ne me font pas peur. Je suis une personne réactive, consciencieuse et rigoureuse ayant le sens des responsabilités.



Mes compétences :

Fidélisation client

Relationnel

Marketing opérationnel

Management

Communication

Logistique

Merchandising

Techniques de vente