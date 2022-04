Jessie GUILLEMER

ADMINISTRATIF



Accueil physique et téléphonique, filtrage des appels, prise de messages.

Gestion de l’agenda, du planning, du courrier et des e-mails.

Gestion de la base de données clients.

Gestion, rédaction et mise en page de documents administratifs.

Gestion de la documentation et des périodiques (bulletinage, rédaction de mots clé, contrôle qualité, etc.).

Facturation.







COMMERCIAL



Création, validation et suivi de commandes clients.

Réalisation de devis et participation au montage des dossiers d’Appels d’Offres Publics et Privés.

Vente et support commercial.





MANAGEMENT D’EQUIPE



Coordination d’une équipe de trois assistantes commerciales.

Répartition des tâches et validation des dossiers.

Evaluation des compétences et des résultats de l’équipe.





PÉDAGOGIE



Analyse des besoins des enfants, définition des objectifs et mise en place d’activités pédagogiques adaptées.

Evaluation et réajustement des activités en fonction des besoins.

Participation et intervention lors des réunions pédagogiques.

Rédaction de bilans trimestriels et annuels.



Mes compétences :

Assistanat

Ecoute

Pédagogie

Rédaction

Conseil

Appels d'offres