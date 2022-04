Dynamique et motivée, je suis passionnée par l'industrie cosmétique.

Depuis fin 2007 j'ai eu l'opportunité de travailler en sous traitance sur des galéniques diverses telles que le soin, l'hygiène et les aérosols cosmétiques.

Je manage techniquement depuis fin 2010 l'équipe aérosols cosmétiques pour les différents comptes clients Nationaux et Internationaux du groupe Fareva.



Actuellement coordinatrice R&D Farevacare, à l'interface des différents services supports internes et usines, je souhaite maintenant m'orienter vers un poste de chef de projets / Coordinatrice chez une Marque ou un Groupe Cosmétique possédant ses propres marques.



Bien cordialement

Jessica Tran-Van



Mes compétences :

Commercial

Coordination

Coordination projets

Cosmétique

Cosmétiques

Formulation

Gestion de projets

Hygiène

Management

Management d'équipe

Packaging

Pompes

Recherche

Recherche et Développement

Service commercial

Skincare

Soin