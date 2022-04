Jessica VANDENDRIESSCHE

Ergothérapie - Ergonomie - Accessibilité



Cette triple formation me permet d'appréhender une structure médico-sociale sous 3 points de vue :



- La qualité de vie des personnes accueillies en favorisant l'autonomie et le confort

- La performance et le bien être des professionnels, donc la qualité de l'accompagnement (action sur le poste de travail et sur l'organisation)

- Le respect de la règlementation en matière d'accessibilité



Mes compétences :

Conseil