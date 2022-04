Je m'appelle Jessica Vernay et je suis assistante indépendante.



Je propose mon aide aux artisans/commerçants, professions libérales, petites ou grandes entreprises mais aussi aux particuliers, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier en me confiant leurs tâches administratives comme :



- la traduction de documents (anglais/allemand) vers le français



- la veille et la constitution de dossiers d’appels d’offres pour les artisans



- la saisie de documents (courrier, devis, facture, rapport, pièces comptables…)



- la retranscription audio



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Assistance commerciale

Commerciale

Secretariat

Télésecrétaire

Traduction