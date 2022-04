Jessica VIVET

Formée en communication des entreprises et diplômée en infographie en 2009, j’aspire à travailler dans un milieu où ma créativité puisse s’exprimer. Je vois rapidement le potentiel de ces connaissances qui seront pour moi des outils pratiques pour une future activité en indépendante.



Quelques années plus tard, je m’essaie à la réalisation d’accessoires de décoration pour chambres d’enfants et ouvre ma petite boutique en ligne sur une plateforme de créateurs. Je prends plaisir à imaginer des objets uniques ou en petites séries, et à développer des compétences en couture.



En 2016, j’écris quelques articles pour le blog Mon Bébé Chéri, une première expérience de la rédaction qui me plaît beaucoup et me permet de confirmer un intérêt certain pour l’écriture et l'univers de l'enfance.



Par ailleurs, j’aime faire plaisir à mes proches et suis toujours très enthousiaste à l’idée d’organiser les événements familiaux : de la recherche du lieu de réception si besoin est, à la décoration de table, en passant par le menu et la réalisation du repas, ... chaque étape est un plaisir et l’occasion d’y apposer ma patte.



L’envie de vivre d’une activité à la hauteur de mes aspirations, dans laquelle je pourrais exprimer toute ma créativité et mettre en œuvre mes connaissances et compétences, me font sauter le pas : motivée par l’intégration de la CAE Coop'Alpha24, je décide de me lancer dans l’aventure de l'entrepreneuriat.



Je développe alors mon activité et propose mes prestations de location d'accessoires déco et ambiances pour événements et shootings photo, accompagnement à la conception d’événements et à la réalisation de décors.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator