Assistante commerciale et administrative



Mes compétences :

Assistanat commercial, gestion clients

Marketing industriel, grande consommation

Rédaction

Analyse sensorielle

Gestion de projets...



Bonjour et bienvenue sur mon profil



Après des études scientifiques de parfumerie et d'aromatique, complétée par un cursus marketing, je me suis orientée vers les études sensorielles et marketings dans des cabinets.

J'ai pu découvrir un environnement passionnant conduisant à une meilleure compréhension du consommateur (entretiens qualitatifs ou questionnaires ou mises en situation) pour servir les stratégies des entreprises clientes.



Ayant suivi mon conjoint en Normandie, j'ai du faire preuve de beaucoup d'adaptatbilité. J'ai du reprendre mes études pour faire correspondre mon profil "spécialisé" à la demande du marché Normand.

Je suis assistante commerciale depuis plusieurs années. J'apprécie ce métier au carrefour entre les clients, les commerciaux, les fournisseurs. ..

Le sens du service client, sa fidélisation, une bonne connaissance des produits vendus... font partie entièrement du cycle de vente.



Personne d'un naturel curieux, j'aime lire, écouter des conférences ... et faire de nouvelles expériences.



Le sport est un allié aussi dans ma vie trépidante.



A très bientôt



Elise

elise.pouget @ yahoo.fr