Jessica ZAGARIA

Je crois au potentiel illimité de chacun et favorise une politique managériale par l'amélioration continue, c'est dans cet esprit que rejoint mon objectif d'intégrer une société à la hauteur de mes ambitions, offrant de réelles opportunités d'évolutions.

Perfectionniste et fédératrice de valeur ajoutée, je vise l'excellence et je suis convaincue que nous pouvons atteindre ce but tant individuellement que collectivement.

Motivée par les responsabilités, mon sens de l'analyse me permet d'apporter une approche différente et favorise ainsi ma force de propositions, mon implication sera un atout dans l'accomplissement de nos objectifs communs.



Mes compétences :

Team Management

Microsoft PowerPoint

Project Management

Outil Support

Microsoft Excel

Marketing

Audit