Jessica ZEPPETELLA

Ambitieuse et motivée, j'allie mes connaissances théoriques liées à ma formation, aux mises en pratiques issues de mes différentes expériences professionnelles pour mettre à votre disposition mon savoir faire en marketing, en commerce et en vente.

Au cours de mes expériences en alternance et en stage, j'ai été responsabilisée et j'ai couvert un large panel de compétences qui sont devenus des atouts sur lesquels je me base aujourd'hui.

Je pense pouvoir me différencier par ma motivation, mon relationnel ma curiosité et ma capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Commerce

Vente

Communication

Marketing

Management

Négociation

Achat

Sourcing