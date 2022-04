Jessica ZORZI

Bonjour à tous,



Jeune diplômée d'un master "Management Stratégique et changement" (Bac +5) et ayant à mon actif cinq ans d'expérience professionnelle (Contrôleur de gestion - Planificateur projet - Gestionnaire financière et administrative), je suis désormais disponible pour pouvoir intégrer une entreprise dynamique afin de mettre a disposition de celle-ci mes connaissances et compétences acquises durant mon parcours mais également apprendre, développer et consolider de nouvelles.



Multi-compétences en contrôle de gestion, gestion de projet, conduite du changement et ayant une approche transversale des organisations, je souhaiterais travailler dans une relation de confiance qui me permette d'amener l'entreprise dans une dynamique de développement de l'offre de services.



Mes compétences :

Bureautique

Microsoft Office

Gestion de projet

Conduite du changement

Aisance relationelle

Rigueur

La fonction support

Du Management

SAP ERP

SAP

Conseil

Comptabilité analytique

Contrôle budgétaire

Gestion budgétaire