Jessie BOULORD

Envie d'être est née de l'envie d'être... heureux! La société de conseil en image et relooking s'adresse aux particuliers et professionnels qui souhaitent améliorer leur image. Envie d'être s'appuie sur la conviction qu'on a tous quelque chose de beau en nous. Chacun, en accordant un peu d'attention à son apparence, peut paraître sous son meilleur jour et susciter plus facilement l'adhésion de son entourage. C'est le cercle vertueux du bien-être et de la séduction: révéler sa personnalité et cultiver sa marque personnelle apportent un profond bien-être.



Mes compétences :

Animation de groupes

Conseil en image

Relooking

Conseil en communication