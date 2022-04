Jessie CHOUQUET

Fort d'une grande expérience de terrain et de management de proximité, consciencieux, analytique, formateur et accompagnateur au sein des équipes, je vous accompagne dans vos démarches d'amélioration continue et dans vos projets futurs.



Je suis une personne qui aime le contact avec les autres, j'aime le relationnel, m'enrichir personnellement et professionnellement lorsque je suis en contact avec autrui. J'aime aider mon prochain, accompagner mes collaborateurs dans leur poste afin qu'ils puissent s'épanouir.



J'aime surtout me surpasser, les nouveaux challenges. Si vous recherchez une personne, conscencieuse, toujours en recherche d'amélioration continue, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Conscencieux

Force de proposition

Réactivité

Autonomie professionnelle

Autonomie

Travail en équipe

Gestion des stocks

Sens du contact

Sens de l'initiative

Adaptabilité

Relationnel

Rigueur

Référent

Management

budgets

Lean Management

Audit

Mind Mapping

Carte conceptuelle

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

SAP

As400

Microsoft Word

5S

Pédagogie