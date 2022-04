Jessie EKOKA

Chimiste organicienne et Environnementaliste, je suis passionné par tous les aspects qui concernent le respect des normes environnementaux au sein des entreprises, les audits et les études d’impacts. Je suis technicienne de laboratoire spécialisé dans la recherche des produits pétroliers dans les matrices (eau, sol, sédiments). Prête a relevez tous les chalenges.



Je suis ouverte à toutes les propositions d’emploi. Je connais travailler sous pression et je suis disponible pour une rencontre. Tel : +237 675 96 35 99.





Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel