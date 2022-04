Jessie LANGUILLE

D.C.G. (ex : DECF), et ayant acquis 14ans d’expériences dans les départements comptables des sociétés (Orangina Schweppes, Areva, Midilibre et IMC TOYS France et Village Center) j’ai pu acquérir et développer de réelles qualités personnelles et professionnelles dans le domaine de la comptabilité ; notamment dans un environnement SAP, mais également dans l’adaptation d’outils comme AS400, QUALIAC, NAVISION, SAGE 100 et 1000 ainsi que le pack Office WORD et EXCEL.De nature très dynamique et persévérante, je fais preuve de rigueur, d'organisation et d’adaptabilité même dans l'urgence. A travers mes compétences professionnelles, j'ai aussi montré mon adaptation aux différents postes occupés (social, et handicaps, Education nationale).

Mon épanouissement repose sur le fait de pouvoir concilier mon environnement professionnel avec ma passion.



Mes compétences :

adaptabilité

polyvalence