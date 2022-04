Jessie MAGANA

Éditrice free-lance dans les domaines de la jeunesse, des sciences humaines, du scolaire/parascolaire et des beaux livres.

Je suis directrice de la collection "Français d'ailleurs" chez Casterman et "Les Héroïques" chez Talents Hauts.

Je suis également auteure de :

- "Des cailloux à ma fenêtre", coll. « Les Héroïques » (Talents Hauts, 2016)

- "Atlas : Comment va le monde ?" Avec Laure Flavigny, Aurélie Boissière et Séverine Assous (Actes Sud Junior, 2016)

- "Eux, c'est nous" (avec Daniel Pennac, Carole Saturno et Serge Bloch), Collectif des éditeurs jeunesse avec les réfugiés, 2015 ;

- Riposte ! Comment répondre à la bêtise ordinaire (Actes Sud Junior) ;

- Comment parler de l'égalité filles-garçons aux enfants (Le Baron perché) ;

- "Les mots indispensables pour parler du sexisme", avec Alexandre Messager (Syros) ;

- "Général de Bollardière. Non à la torture" et "Gisèle Halimi. Non au viol" romans historiques (Actes Sud Junior).



Mes compétences :

Rédaction

Édition

Ecriture