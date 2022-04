Jessika HOUGARDY

*

En effet, aucun diplôme en poche, mais forte de 20 années d'expériences dans l'industrie, j'ai un parcours atypique, diversifié et enrichissant. J'ai évolué au fil du temps grâce à mon sens du relationnel et consolidé mes acquis passées.



Je persiste à croire que ma carrière n'est justement pas là où je suis à ce jour, et que je gâche mon sens du contact inné.

Je cherche une branche plus prometteuse à un avenir professionnelle en accord avec moi-même et une éventuelle évolution, bien entendu.