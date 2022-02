Jessy BARBET

J'ai acquis une bonne expérience avec les constructeurs allemands.

Ces dernières années, j'ai eu l'honneur de manager des projects innovants, stratégiques et complexes.

Je peux apporter mes compétences de la phase de concept à l'industrialisation, en participant bien entendu à la prise de commande.

Mon background technique est le suivant :

- Matériaux plastiques et procédés

- Outillages (Injection, SMC, RIM, prototype)

- Bonne connaissance de CATIA V5

- Maitrise des technologies de plasturgie et des coûts associés.

J'ai en plus l'expérience de projets en contexte international et multi-sites.



Mes compétences :

Plasturgie

Automobile

Gestion de projet

Catia v5