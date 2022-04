Jessy CARTIER

Je possede un PhD en biologie molculaire et cellulaire ainsi qu'une premiere experience postdoctorale de 2,5 ans acquise dans l'équipe du Dr. Ulrich STEIDL: Régulation transcriptionnelle et épigénétique des cellules souches dans l'hématopoïèse et dans les leucémies, au Albert Einstein College of Medicine, New York. Je suis desormais en post doctorat au QMRI, university of Edinburgh sous la direction du Dr Amnada Drake ou j'etudie les mecanismes epigenetiques impliques dans la transmission au cours des generations d'un phenotype de predisposition aux maladies cardiovasculaire et metabolique. J'ai par ailleurs developpe de nombreuses competence dans l'organisation d'evenement et dans la communication scientifique via mon investissement dans plusieurs associations au cours de ma carriere.







Mes compétences :

Gestion de projet