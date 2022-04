Jonathan SCHRAMM

Intéressé depuis toujours par les Sciences, et particulièrement la biologie, j'ai suivi des études dans ce domaine, pour finalement me spécialiser en biochimie. J'ai ensuite mené un projet de recherche au département de biologie végétale de l’université de Fribourg, sous la tutelle de Mr D. Reinhardt.

Souhaitant rediriger ma carrière professionnel vers le monde de l'entreprise, j'ai intégré en octobre 2011 le master MIP à l'ESC Dijon afin d'acquérir une double compétence scientifique et commerciale.

Après une expérience réussie durant le projet d'étude en partenariat avec Sanofi Pasteur MSD (sous la tutelle de Fabienne Petit-Perrin), j'ai rejoint la compagnie CENnutriment, avec pour mission d'assurer le développement commercial de l'activité de l'entreprise.

Désireux depuis lontemps de démarrer ma propre entreprise, j'ai émigré à Tallinn et démarrer Wolfrog OÜ, société de developpement de jeux video.



Mes compétences :

Business development

Marketing

Molecular biology

Technological Intelligence

Strategic intelligence

Market studies

Account management

Direct marketing

Macroeconomics