Patrice MASCALCHI

Utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour accélérer l'analyse de vos images de microscopie, c'est ce qu'offre le logiciel AIVIA. De nombreuses applications ont été conçues pour vos besoins, tels que :

- la manipulation d'images ou de vidéos 3D volumineuses, en fluorescence ou en microscopie électronique,

- la segmentation de cellules dans un environnement dense,

- la détection de neurites et de synapses,

- la restauration d'images (réduction du bruit de fond), etc.



Visitez le site de la société DRVision pour plus de détails (https://www.drvtechnologies.com ), ou contactez-moi directement.



Mes compétences :

Nanotechnologies

Automatisation logicielle

HTS

HCS

Microscopie optique

Culture cellulaire

Analyse d'images

Biologie cellulaire

Nanoparticules

Immunofluorescence