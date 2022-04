Jessy DARGERE

Riche de 5 années d'expérience dans l'insertion professionnelle, j'ai découvert un métier passionnant tourné vers les autres qui me rempli et me permet de m'épanouir au quotidien.



Je suis à l'écoute de nouvelles opportunités sur Orléans et ses environs.



Mes compétences :

Accompagnement

Bilan de compétences

Bilan professionnel

Conseil

Formation

Insertion Professionnelle

Outplacement

Recrutement

Ressources humaines

Formation professionnelle