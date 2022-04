Jessy-Joanie VIEUX-FORT

Professionnelle de l'Intelligence Économique et plus spécifiquement de la Veille, mes compétences s'inscrivent dans le large champs des métiers du conseil aux entreprises, du développement économique, de la valorisation de la recherche (Propriété intellectuelle, transfert de technologies) et du marketing. Je les mets au service des structures aussi bien publiques (comme je le fais actuellement au sein de l'Université de Tours), que privées (comme je l'ai fait à la Chambre de commerce de Bordeaux).



Mes expériences personnelles et professionnelles m'ont permis de développer mon sens de l'organisation, mon autonomie et ma capacité à prendre des décisions.



Ma devise: « Se faire battre est excusable, se faire surprendre est impardonnable". Napoléon





Mes compétences :

Conseil

Veille réglementaire

Veille technologique

Études de marché

Veille concurrentielle

Communication

Marketing

Intelligence économique

Propriété intellectuelle

Economie

Veille