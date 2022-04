Jessy OCLOO

Durant ces cinq années passées dans le monde de l'assurance (commercial/gestionnaire vie, mutuelle, prévoyance, expat), mon expérience professionnelle a été très formatrice et m'a permis d'appréhender dans son intégralité le poste de chargé de clientèle.



J'ai acquis une aisance téléphonique, une faculté à travailler en équipe et j'ai aussi appris à m'adapter et à réagir face à des situations changeantes et difficiles.



Aujourd'hui j'occupe le poste responsable adjointe dans le domaine de la succession de contrat d'assurance vie, un réel tournant dans ma carrière professionelle et personnelle.



Le poste de manager m'a permis.... et me permet de me surpasser chaque jour pour le bien de mon équipe en toute transparence, gérer la pression face à un gros collectif ( 18 collaborateurs), s'adapter aux différents caractères tout en respectant les objectifs fixés par ma hiérarchie avec l'aide de ma co-adjointe.



Mon objectif ? Faire monter en compétence mes collaborateurs, apporter mes connaissances dans le domaine de la prévoyance/ succession, investir mon équipe à la vie de l'entreprise via des projets des ateliers de travail...



J'aimerais ramener ma nouvelle expérience de manager dans le monde commercial, ainsi mettre à profit mes idées, tout en ayant pour objectif d'apporter du business à l'entreprise.





Mes compétences :

Merchandising

Front office

Back Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel