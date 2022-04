Jessy PLACIER

Diplômée d'un master 2 en marketing et management de l'ISC Paris, je suis actuellement responsable du marketing et de la communication au sein du Groupe Novaxia. Mes missions sont variées et consistent principalement à élaborer, mettre en oeuvre et analyser des stratégies de communication institutionnelle et de communication produits (immobiliers et financiers), réaliser des supports de communication (plaquette institutionnelle/ commerciale, kakémono, emailing...), élaborer et gérer les budgets, organiser des événements (afterwork, soirée, cocktail, salons professionnels,...), rédiger des communiqués de presse et suivre les relations presse ainsi que gérer le service marketing de la société.



Mes compétences :

Communication

Commercial

Marketing

Management

Photoshop

Persévérante

Sociable

Dynamique

HTML

Quark Xpress

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Wordpress

Internet

Microsoft Office

Diplomate

Gestion budgétaire

Marketing stratégique

Stratégie de communication