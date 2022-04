Jessy WERTHLE

Jeune commerciale de 30 ans titulaire d'un Master 2 Ingénierie du commerce et de la vente ,je suis à l'écoute du marché et toujours ouverte à de nouvelles propositions.



Parce que l'ouverture d'esprit et la volonté d'évoluer guident nos choix.



Je bénéficie de multiples connaissances dans les domaines de l'IT, du marketing, de la Grande Distribution, de la Négociation commerciale, et de la communication.

Mes diplomes m'ont également permis de participer au concours de négociation commerciale "les Négociales" ou j'ai été demi-finaliste en 2005. Une riche expérience à la fois humaine et une opportunité de rencontre de professionnels tel que vous.



Après l'accomplissement de différents stages et compte tenu de ma formation en alternance,j'ai pu me perfectionner et évoluer dans plusieurs entreprises et de multiples secteurs d'activités: Banque, immobilier, Pret à porter, Hotellerie de luxe, Agroalimentaire, IT... Autant de domaines explorés qui montre ma capacité d'adaptation et mon sens du relationnel qui fait de ma candidature un atout au sein d'une équipe commerciale.



Dans l'attente de vous lire ou de vous entendre.

A bientôt,



Mes compétences :

Responsable

Chef de secteur

Informatique

Oracle

Business development