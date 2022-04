Jessyca FARRUGIA

Après plus de 6 ans à évoluer dans le domaine de la communication en France, en agence et chez l'annonceur, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure en partant vivre de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal !



Titulaire d’une maitrise de communication et possédant une solide expérience dans ce secteur, je suis à la recherche de nouveaux défis dans le domaine de la coordination et de la gestion de projets.



Donc si vous entendez parler d'une structure sur Montréal qui cherche une "coordonnatrice" ou "chargée de projet communication" ou "conseillère" ou encore "rédactrice" qui aime écrire, gérer de front plusieurs dossiers, câliner des chats moelleux, jongler avec les délais de production, se gaver de bonbons qui piquent, travailler en équipe, jouer avec des bulles de savon, et donner le meilleur d'elle même, pensez à moi !



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Communication

Rédaction

Gestion de projet