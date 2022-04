Jésus BECERRA

Actuellement je recherche un poste basé sur l'ADV avec des relations fortes avec les services de l'entreprise ( Production, Commercial, achat) avec si possible une orientation flux.

L'implantation d'outil CRM est une des facettes de mes nouvelles compétences.

Responsable d'un Service Clientèle depuis plus de 10 ans, je l'ai fait évoluer d'un service administratif en un véritable service commercial,5 Assistants, 3 ADv, 1 Assistant Logistique, 3 SAV ( +interventions).

J'ai effectué une formation CNAM (Niveau Bac + 5) sur la gestion, l'optimisation des flux logistiques. Cette formation complète mon expérience ADV et commerciale car elle m'apporte les connaissances théoriques nécessaires à cette mission.

Le service client est toujours au carrefour entre l'entreprise et ses clients, le commercial, la production et la logistique.

Ma pratique du commercial est selon moi un atout majeur dans ce domaine surtout quand on souhaite travailler en termes de mutualisation, de collaboration externes. J'espère pouvoir appliquer, transférer mes idées pour la réussite de ce challenge.



Mes compétences :

Sap sd

SAP R/3

Excel avancé

Management d'équipes

Tableaux de bord

CRM

Qualité

Logistique

Contrôle de gestion

Base de données

Gestion de la relation client

Management