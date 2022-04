Jesus BERECIBAR

PASàPAS, société dédiée à 100% au support SAP, affiche un chiffre d’affaires 2012 de 11,5 millions d’euros, en augmentation de 64% par rapport à 2011 (7 millions d’euros). Son résultat d’exploitation est de 10%.

Avec 10% de croissance en 2010, et 78% en 2011, PASàPAS poursuit son développement. En 2011, la société a créé une filiale au Royaume-Uni et en 2012, une autre en Espagne. La société prévoit une croissance de 30% de son chiffre d’affaires pour 2013.

PASàPAS revendique un portefeuille de 120 clients, ETI et PME, représentant 20.000 utilisateurs.

Son business modèle consiste à délivrer des prestations de support de haut niveau après mise en production dans le cadre d’une facturation liée à l’utilisation.

En février 2012, le centre de support PASàPAS a été certifié PCOE (Partner Center Of expertise) par l’équipe SAP de Walldorf.

Il est à noter que: 42% du capital de l’entreprise appartient aux salariés. Chaque année, les collaborateurs justifiant de 18 mois d’ancienneté peuvent prendre part au capital, et tous les ans, près d’un quart (23%) de la marge opérationnelle est reversée aux collaborateurs.



