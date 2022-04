Jeune Chambre Economique D'AMIENS

DES JEUNES ENTREPRENANTS



La Jeune Chambre Économique d'Amiens regroupe de jeunes citoyens engagés dans le développement de leur cité. Les projets qu’ils développent s’articulent autour de 5 axes : agir pour l’emploi, être solidaire, développer l’économie, préserver la planète et aménager le territoire. A partir d'une idée, d'un besoin identifié dans la ville, les membres utilisent toutes leurs compétences et talents et en développent de nouveaux pour mener à terme le projet.



RÉUNIS DANS UN RÉSEAU INTERNATIONAL



La JCE d’Amiens fait partie de la Jeune Chambre Économique Française (JCEF), qui se compose de plus de 2000 membres répartis dans 150 villes et de 23 fédérations régionales. Elle est aussi affiliée à la Jeune Chambre Internationale (JCI) qui compte plus de 200 000 membres dans 116 pays.



FORMES



La JCE donne également la possibilité de se former (conduite de projet, gestion d'une équipe, vendre un projet...) pour avoir l'ensemble des outils nécessaires pour réussir les actions.



La JCE permet également de connaitre et rencontrer les acteurs économiques, sociaux, culturels ou politiques de notre cité. Ainsi, en 2014, des visites chez des industriels sont programmées.



Si tu as entre 18 et 40 ans et que tu souhaites développer tes talents de leaders, prendre des responsabilités sociales, que tu as l'esprit d'entreprise et de solidarité, prends contact avec nous : amiens.jce@gmail.com



Pour plus d'info sur nous et nos actions : http://jceamiens.e-monsite.com

Pour plus d'information sur le mouvement : http://www.jcef.fr



