Sylvain MOLET

Issu du milieu agricole, titulaire d’un diplôme en productions végétales, j’ai acquis une certaine expérience depuis 13 ans sur le quart Nord-Est de la France. Elles m’ont permis d’être au contact d’agriculteurs, de techniciens de laboratoires d’analyses, d’instituts techniques, d’une société en prestations agronomiques et de firmes semencières. Pour Force Limagrain, Staphyt, l’Institut Technique de la Betterave et au sein d’une équipe et sous la responsabilité de différents ingénieurs d’Arvalis – Institut du Végétal de Boigneville actuellement, j’assure un rôle opérationnel sur le terrain pour la mise en œuvre de programmes de micro-parcelles. Rigoureux, je mets en place des micro-parcelles, prépare et applique les produits sur différentes cultures. J’effectue les notations, les récoltes, les saisies informatiques et interprète des résultats. Je prépare des semences. Je prépare, entretiens, conduis et répare du matériel agricole.



Terrain :



- Appuyer différents services

- Communiquer auprès de différents publics

- Expérimenter en BPE et BPL (Betteraves, Céréales, Pommes de terre, Pois, Oignons, Carottes)

- Interpréter des résultats

- Appliquer des produits de protection des plantes

- Observer, récolter, peser et noter

- Collecter et prélever des terres, végétaux, boues, composts...



Laboratoire :



Echantillonner : Terre (Sol, Azote)/Végétaux(Racines, Tiges, Feuilles, Grains...)/Matières fertilisantes (engrais, amendements...)

Analyser : pH/Carbonates/Indice de Stabilité biologique/Indésirables/ Contrôle de Volume







