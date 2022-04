Jeux Video SLUGWAR

Slugwar est un jeu d’action/stratégie gratuit ou les joueurs peuvent s’affronter entre amis dans des parties endiablées.



Ce jeu en “2D old-school” est unique en son genre puisqu’il permet de jouer en multi-joueurs, en temps réel, directement sur votre navigateur, sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit !



Affrontez des tas d’ennemis dans cette arcade de nouvelle génération, facile à prendre en main et agréable à jouer ! Testez vos réflexes dans de nombreux modes de jeux allant du 1vs1 au 4vs4, en passant par le classique free4all.



Dans ce jeu, tout est destructible à commencer par le terrain. Parfait pour les amateurs de sensations forte. Fou rires garantis !



Vous allez pouvoir créer votre propre Slug gratuitement et le faire évoluer afin de gagner de nombreuses armes et compétences, ainsi qu’une grande variété d’objets.



