Bonjour,



J'ai 49 ans et deux enfants.



La vocation de construire que je développe depuis 32 années me permet de proposer mon expertise dans le domaine de la formation ainsi que le conseil dans les différents secteurs de la construction.



Ces services s'adressent aux organismes de formations, consultants, particuliers, entreprises, bureaux d'études, maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage.



Depuis la programmation, la faisabilité, pendant le déroulé de l'opération de construction jusqu'à l'entretien et la maintenance.



J'ai constitué de nombreux modules spécifiques à chaque profession que je souhaite vous faire partager selon vos besoins.



Les thèmes abordées sont, l'économie de la construction, la programmation, l'organisation, la gestion administrative et financière, la technique, le dessin, la réglementation, la législation, la sécurité...



Je serais enchanté de vous faire partager ma passion.



A bientôt,



JF DESMULIE

0608167308







Mes compétences :

Formation bâtiment