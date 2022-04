Un parcours professionnel qui m’a conduit du développement d’applications spécifiques à la gestion de projet dans des domaines industriels variés : Pesage Industriel, Papeterie, Nucléaire et Carte à puce.



Domaines de compétence : Gestion de projet, Management, Développement, Informatique, Contrôle Commande, Supervision, Logiciel Embarqué, Protocole de communication, Base de données SYBASE & ORACLE, C#.Net, VB6, C et C++, Langage Assembleur, JAVA, HTML, VBA, SQL, UNIFY ACCELL, Vijeo CITECT.



Mes compétences :

Gestion de projet

Responsable technique de projet

Developpement informatique