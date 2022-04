Mes domaines de compétences



> L’orientation collective de l’entreprise vers la satisfaction client et l’amélioration des performances, en appliquant les principes du management par la qualité.

> Le choix adapté et le déploiement des outils World Class (KAIZEN, 6SIGMA, CMMI) dans toutes les strates de l’entreprise.

> Une expérience internationale à des postes de Direction et un anglais courant (missions aux Etats Unis, Europe de l’Ouest, République tchèque, Japon, Chine).

> Une approche complète du management d’équipe, en ayant encadré jusque 40 ingénieurs, cadres et ETAM : recrutement, formation, médiation, transfert de compétences, restructuration.





Mes marchés et environnements de prédilection:



> Entreprises à forte culture managériale, en phase de réflexion stratégique ou de changement.

> Groupes industriels ( périmètre : vente, conception, développement, industrialisation, chaîne de production, services associés).

> Sociétés de services à haute valeur ajoutée.

> Cabinet conseil (organisation et performance).

> Postes ou missions occupés :

Directeur Stratégie et Organisation.

Directeur Qualité Hygiène Sécurité Environnement.

Manager Excellence Opérationnelle.

Manager Progrès Continu.

Consultant en Management des Organisations.

Consultant en Amélioration des Performances.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement stratégique

Amélioration de processus

Audit

CMMI

Environnement

Hygiène

kaizen

Management

Management qualité

Performance

Performance opérationnelle

PROGRES

Progrés continu

Qualité

Reengineering

Sécurité

Vision