Jftexier TEXIER

Fondateur associé de la sté CODE EVENTS il y a 7 ans, leader en organisation de salon dans le domaine de l’hôtellerie de plein Air avec le salon SETT, qui existe depuis 36 ans au Parc Expo de Montpellier, et du Salon SIPAC à Padoue en Italie toujours dans le domaine du camping.

Après avoir été une 12 ène d'années chez Motor Presse France, responsable du magazine L'officiel des terrains de Campings,qui m'a permis d'avoir une connaissance du marché et de ces intervenants, cela m'a amené à créer Code Events pour développer le Salon SETT qui est aujourd'hui le plus gros salon Européens sur le marché de l'HPA.

Toujours dans une dynamique de développement, nous sommes toujours en recherche de nouveau projet permettant à Code Events de se développer avec de nouvelles opérations, pas forcément dans le secteur de l’hôtellerie de Plein AIR.

CODE EVENTS organise aussi le salon SUD OUEST DÉCOUVERTE à TOULOUSE, rendez vous professionnel entre les producteurs AGRO ALIMENTAIRE de la région et les acheteurs Européens de grandes enseignes d'épicerie fine et du secteur de la grande distribution.

Nous sommes ouvert à l'étude de projet quelles qu'ils soient .

N'hésitez pas à me contacter.

JF TEXIER