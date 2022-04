Gilles MOREUX

Manager d une équipe d Agents Généraux spécialisés en Gestion de patrimoine orientée Assurance de personne, je collabore en partenariat avec le Groupe Le Conservateur (acteur Mutualiste indépendant depuis 1844) qui propose une gamme diversifiée très performante de produits financiers et d assurances de personne dans les domaines suivants :

* Assurance vie

* Epargne

* Retraite

* Prévoyance

* Placements financiers



Les Associations Mutuelles Le Conservateur sont nées en 1844, en se donnant pour vocation de regrouper des personnes ayant la même volonté d'épargner. Dans le plus pur esprit mutualiste, les fruits de la gestion sont intégralement répartis entre tous ses membres.



La Compagnie se développe depuis 10 ans à un rythme de 4 fois celui du marché tout en consolidant ses réserves financières (2 fois la norme réglementaire Solvancy).



Je suis à la recherche de talents motivés pour participer à notre développement axé sur une approche qualitattive en Gestion de patrimoine.



Si vous souhaitez échanger et participer à notre démarche entrepreneuariale en Région parisienne, je vous invite à me contacter pour tous renseignements à ce sujet par mail gmoreux@conservateur-conseil.fr



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Assurance

Conseil

Direction générale

Management

Finance

Architecture SI

Gestion de projet