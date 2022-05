Thierry TEXIER

Etude, suivi financier, réalisation et mise en service de projet en France ou à l'étranger. Gestion des moyens humains et matériels. Respect des délais et participation à l’élaboration des devis suivants les besoins des clients.

Travail en relation avec les sous traitants, consultations (Electricité, automation).



Utilisation des méthodes de développement basé sur les standards ISA S88, S95, GAMP V-Model

Concept Tetra PlantMaster. Manufacturing Execution System (MES)



Secteur : Agroalimentaire, courant fort et courant faible, GTC, GTB…



Compétences :

Siemens S7, PCS7 & WinCC, Simatic Batch.

Télémécanique : PL7-2, PL7-3, Atelier XTEL, PL7-PRO

Superviseur : PCVUE, FIXDMACS, Intouch

Alfa Laval & ABB : SattLine DCS system

Langage de programmation : WinDev, Visual Basic 6 et SQL.

InfoPlus.21 : Process Explorer, SQL+, Web.21, Batch, GCS, SETCIM.

Windows Serveur 2008/windows 7 ultimate/Serveur web/IIS



Mes compétences :

Electricité

Agroalimentaire

Batch

Intouch

Informatique

Automation

Chargé d'Affaires

WinCC

PCVUE

GTB

SQL Server

Visual basic