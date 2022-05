Thierry TEXIER

Ingénieur Arts & Métiers ParisTech, débute en 1989 chez BULL ELECTRONIQUE, y met au point des procédés de fabrication innovants. Occupe ensuite différentes fonctions en Manufacturing et dans les services connexes. De 1991 à 1993, comme Ingénieur Projet-Méthodes, pilote le réengineering de l’atelier d’assemblage. Ensuite, de 1993 à 1995, devient responsable d’atelier de production. En 1995 est nommé responsable Méthodes-Industrialisation puis Méthodes-Manufacturing, en charge de l’industrialisation et de l’amélioration des performances.



En 2000, rejoint la division Automotive de MOTOROLA sur son site industriel européen comme responsable Maintenance. Entre en 2001 dans le comité de direction et prend la direction des Services Techniques, en charge de la Maintenance, de l’Industrialisation, des Services Généraux, de la Sécurité et de l’Informatique. En 2008, suite au rachat par CONTINENTAL et à l’annonce de la fermeture du site réorganise ses équipes et gère le projet de ‘decommissioning’ de l’usine.



En 2009, rejoint COCA COLA Entreprise comme responsable technique d'un gros site d'embouteillage Français.



Mes compétences :

maintenance

ingénieur

automobile

manufacturing

industrialisation

amélioration continue

agroalimentaire

industrie