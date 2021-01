Jim BITTON

Vingt ans d'expérience professionnelle, en B to B, axés sur le management direct et indirect, la création de nouvelles structures commerciales, le développement de nouveaux marchés, la gestion de comptes clés et la mise en œuvre de partenariats complexes.

J'ai une connaissance des secteurs de la métallurgie, de la plasturgie, de la sécurité physique & électronique, de l'événementiel, de la grande cuisine professionnelle et de l'intralogistique.

Je maîtrise l'approche directe auprès de clients Grands Comptes, Collectivités, PME/PMI ainsi que la gestion et l'animation de réseaux de ventes indirectes.

Disponible immédiatement, je suis à l'écoute d'une nouvelle opportunité professionnelle.



Mes compétences :

Directeur régional

Key Account manager

Distribution

Vente

Plasturgie

Directeur des ventes

Animation commerciale

Développement commercial

Métallurgie

Marketing

Chef des ventes

Management

Management commercial