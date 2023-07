Jimmy HANSELMANN

Bonjour



Je travaille depuis 6 ans en tant que collaborateur dans cette petite agence de communication. Mon travail consiste à commercialiser et réaliser des solutions de communications. En parallèles nous avons la gestion de 5 magazines ( régie pub, mise en page, création graphique et impression). Nous proposons à nos clients des produits print standard ainsi que sur mesure. Notre force réside dans notre qualité de service qui se trouve toujours au maximum. Depuis 5 ans nous connaissons un taux de satisfaction qui varie entre 96 et 99 %



Mes compétences :

INFOGRAPHISTE

COMMERCIAL

CONSEIL